XSMN 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 20/12. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 20/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 20/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 20/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng bởi ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) cùng thực hiện quay số XSMN.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMN trong ngày do các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) tiến hành quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được tổ chức quay bởi ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN được công bố từ bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) chịu trách nhiệm quay số XSMN.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn mang vé đến đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến công ty xổ số kiến thiết để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng. Cả hai hình thức đều được áp dụng phổ biến và hợp lệ theo quy định.

- Lĩnh thưởng tại đại lý thường tiết kiệm thời gian và thuận tiện. Tuy nhiên, người trúng giải sẽ phải thanh toán một khoản phí hoa hồng đổi vé, thường dao động khoảng 0,5%–1% tùy khu vực và từng đại lý cụ thể.

- Trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, người trúng giải sẽ được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có). Hình thức này không phát sinh phí dịch vụ và phù hợp với các giải thưởng có giá trị cao.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Người chơi có thể truy cập vtcnews.vn hằng ngày để theo dõi kết quả XSMN với thông tin cập nhật nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, kết quả quay thưởng còn được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào lúc 16h15 mỗi ngày. Người xem cần nắm rõ đài phát sóng trong ngày để lựa chọn kênh theo dõi phù hợp.

- Một cách khác là đến trực tiếp các trường quay để xem quá trình quay số xổ số miền Nam. Sau khi đối chiếu kết quả, người trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải ngay tại công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.