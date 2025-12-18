XSMN 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 18/12. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 18/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 18/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 18/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay do 3 đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ được quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: 1 giải duy nhất cho vé trùng 6 số, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: 10 giải dành cho vé trùng 5 số, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì: Gồm 10 giải trúng 5 số, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba: Có 20 giải trùng 5 số, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư: Tổng 70 giải trúng 5 số, giá trị 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm: 100 giải cho vé trùng 4 số, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu: 300 giải trúng 4 số, trị giá 400.000 đồng/giải.

- Giải bảy: 1.000 giải trùng 3 số, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám: 10.000 giải cho vé trùng 2 số, mỗi giải nhận 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải cho vé chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt (không tính chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé trúng thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp pháp, có ngày mở thưởng và dãy số trùng với kết quả quay số được công bố. Đồng thời, vé cần giữ nguyên hình dạng, không rách nát, không tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người sở hữu vé hợp lệ phải tiến hành lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả theo quy định.

