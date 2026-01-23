XSMN 23/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 23/1. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 23/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 23/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 23/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được quay thưởng do các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: KQ Xổ số miền Nam sẽ từ đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng với sự tham gia từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ được quay số do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ bởi các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay số từ các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn nhận tiền tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với những giải có giá trị nhỏ, đổi thưởng tại đại lý vé số sẽ nhanh gọn và thuận tiện hơn, nhưng người trúng cần trả phí dịch vụ. Mức hoa hồng thường dao động khoảng 0,5%–1%, tùy từng khu vực.

- Đối với giải thưởng lớn, bạn nên đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để nhận đầy đủ số tiền trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định, đồng thời không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN

- Vé số đủ điều kiện lĩnh thưởng phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có thông tin rõ ràng, đúng ngày mở thưởng và bộ số dự thưởng trùng khớp với kết quả giải được công bố chính thức.

- Bên cạnh đó, vé phải giữ nguyên trạng, đúng kích thước, không rách, không chắp vá hay tẩy xóa. Người trúng giải cũng cần đến nhận thưởng trong thời hạn quy định để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

