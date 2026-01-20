XSMN 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 20/1. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 20/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 20/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 20/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay thưởng bởi các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

Thứ Ba: Kết quả XSMN sẽ do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

Thứ Tư: XSMN sẽ tiến hành mở thưởng với sự tham gia của các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ chịu trách nhiệm quay số XSMN.

Thứ Sáu: XSMN sẽ được quay thưởng bởi đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

Thứ Bảy: Kỳ quay XSMN sẽ do các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

Chủ Nhật: XSMN sẽ khép lại tuần quay với kết quả từ các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời hạn lĩnh thưởng XSMN

Theo quy định hiện hành, vé xổ số trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau khi hết thời hạn này, vé trúng sẽ không còn được chấp nhận để nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMN

Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thanh toán tiền thưởng cho người trúng giải trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé số trúng thưởng, việc chi trả sẽ được dừng lại và chỉ giải quyết sau khi có quyết định cuối cùng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.