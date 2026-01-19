XSMN 19/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 19/1. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 19/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 19/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 19/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

Thứ Hai: XSMN được tổ chức quay thưởng bởi các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

Thứ Ba: Kết quả XSMN do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

Thứ Tư: XSMN tiến hành mở thưởng với sự tham gia của các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) chịu trách nhiệm quay số XSMN.

Thứ Sáu: XSMN được quay thưởng bởi đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

Thứ Bảy: Kỳ quay XSMN do các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

Chủ Nhật: XSMN khép lại tuần quay với kết quả từ các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời gian trả thưởng XSMN

Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho người trúng số trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Trường hợp xảy ra khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, việc trả thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

Người trúng vé số có thể lựa chọn nhận thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người ưu tiên vì nhanh gọn và tiện lợi, tuy nhiên sẽ phát sinh một khoản phí hoa hồng cho đại lý.

Mức phí đổi thưởng này thường dao động trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực và đại lý. Trong khi đó, nếu người trúng thưởng đến lĩnh tiền trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, toàn bộ tiền thưởng sẽ được chi trả đầy đủ sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

