XSMN 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 18/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 18/1. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 18/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 18/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 18/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 16/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 16/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 16/1/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 16/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 16/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 15/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 15/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 15/1/2026, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 15/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 15/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 14/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 14/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 14/1/2026, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 14/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 14/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 13/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 13/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 13/1/2026, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 13/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 13/1/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay số.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số do đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: Dành cho vé trùng khớp đủ 6 số, chỉ có 1 giải với giá trị tối đa 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: Trúng 5 số, gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì: Trúng 5 số, có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba: Trúng 5 số, gồm 20 giải, mỗi giải nhận 10 triệu đồng.

- Giải tư: Trúng 5 số, có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm: Trúng 4 số, gồm 100 giải, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu: Trúng 4 số, có 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.

- Giải bảy: Trúng 3 số, gồm 1.000 giải, mỗi giải nhận 200.000 đồng.

- Giải tám: Trúng 2 số, có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: Gồm 9 giải cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: Có 45 giải dành cho vé sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (không tính chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận tiền tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé.

- Đổi thưởng qua đại lý địa phương thường được nhiều người ưu tiên vì thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh một khoản phí hoa hồng đổi vé, xem như chi phí dịch vụ, thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị tiền thưởng, tùy từng khu vực.

- Trong khi đó, nếu đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé trúng thưởng, người chơi sẽ được chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định, đồng thời không phải tốn thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

