XSMN 21/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 21/10. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 21/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 21/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 21/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 19/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 19/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 19/10/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 19/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 19/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 18/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 18/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 18/10/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 18/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 18/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 17/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 17/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 17/10/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 17/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 17/10/2025.

- Dò số miền Nam ngày 16/10/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 16/10/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 16/10/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 16/10, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 16/10/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) do 3 đài gồm Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) do 3 đài gồm Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay số do 3 gồm đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) do 3 đài gồm An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ do 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Khi có kết quả trúng thưởng, người chơi có thể đến Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận thưởng.

- Khi đi nhận giải, cần mang theo Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để công ty xổ số xác minh thông tin.

- Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ mất hiệu lực và không được giải quyết.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Nếu trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách sau để nhận giải:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương: Đây là cách nhanh và tiện lợi nhất vì không cần đi xa. Tuy nhiên, người chơi sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng nhỏ cho đại lý khi thực hiện giao dịch đổi thưởng.

- Đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết (XSKT): Với các giải thưởng có giá trị lớn, đây là lựa chọn an toàn và chính xác hơn, đồng thời không mất phí đổi thưởng như khi đổi tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.