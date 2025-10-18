XSMN 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 19/10. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 19/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 19/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 19/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ do 3 đài gồm Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ do 3 đài gồm Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam được tổ chức quay số do 3 gồm đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam sẽ do 3 đài gồm An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) mở thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam mở thưởng do 3 gồm đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ do 4 đài gồm TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ do 3 đài gồm Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) mở thưởng.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải Đặc biệt gồm 1 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng, dành cho vé trúng đủ 6 chữ số.

- Có 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 chữ số.

- 10 giải Nhì, mỗi giải 15 triệu đồng, cho vé trúng 5 chữ số theo kết quả quay thưởng.

- 20 giải Ba, trị giá 10 triệu đồng/giải, áp dụng cho vé trúng 5 chữ số.

- 70 giải Tư, mỗi giải 3 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 chữ số.

- 100 giải Năm, trị giá 1 triệu đồng/giải, cho vé trúng 4 chữ số.

- 300 giải Sáu, mỗi giải 400.000 đồng, dành cho vé trúng 4 chữ số.

- 1.000 giải Bảy, mỗi giải 200.000 đồng, áp dụng cho vé trúng 3 chữ số.

- 10.000 giải Tám, mỗi giải 100.000 đồng, dành cho vé trúng 2 số cuối.

- 09 giải Phụ Đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/giải, cho vé trúng 5 số cuối của giải Đặc biệt.

- 45 giải Khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt.

Tra cứu kết quả xổ số miền Nam chuẩn xác nhất

- Truy cập trang vtcnews.vn hàng ngày để theo dõi kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

- Bạn có thể tra cứu XSMN ngay trên điện thoại bằng cách gửi tin nhắn theo cú pháp in trên vé số, chỉ sau vài phút kết quả sẽ được gửi về máy.

- Ngoài ra, người chơi có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả XSMN trên truyền hình hoặc kênh YouTube vào lúc 16h15 mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.