XSMN 16/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 16/12. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 16/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 16/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 16/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) quay do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) quay thưởng do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho người trúng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc, tính từ khi tiếp nhận đầy đủ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải tại các đại lý vé số gần nhà hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết nơi phát hành tờ vé. Nhận tiền qua đại lý được nhiều người lựa chọn nhờ thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

- Khi đổi thưởng tại đại lý, người trúng cần thanh toán một khoản phí dịch vụ (hoa hồng), thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng địa phương.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế theo quy định và không phải trả bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

