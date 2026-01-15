XSMN 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 15/1. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 15/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 15/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 15/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam được quay do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) được quay xổ số miền Nam.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam được đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) thực hiện.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) được mở thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam được quay do đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) được quay số xổ số miền Nam.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: chỉ có 1 giải cho vé trùng đủ 6 số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: 10 giải dành cho vé trúng 5 số, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì: gồm 10 giải trúng 5 số, giá trị 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba: có 20 giải trúng 5 số, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư: gồm 70 giải trúng 5 số, trị giá 3 triệu đồng/giải.

- Giải năm: 100 giải cho vé trúng 4 số, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu: gồm 300 giải trúng 4 số, giá trị 400.000 đồng/giải.

- Giải bảy: có 1.000 giải trúng 3 số, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám: gồm 10.000 giải trúng 2 số, trị giá 100.000 đồng/giải.

Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội nhận các giải phụ:

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải cho vé chỉ sai 1 chữ số so với giải đặc biệt (không tính sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho khách hàng trúng giải trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu lĩnh thưởng.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, việc trả thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

