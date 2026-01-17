XSMN 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 17/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 17/1. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 17/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 17/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 17/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) được đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) quay số.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số do đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST) được mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số do đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) được quay xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số do đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL) được mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé số trúng thưởng chỉ được công nhận khi là vé do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp pháp, thông tin in trên vé rõ ràng, đúng ngày quay số và các dãy số trùng khớp với giải thưởng đã được công bố. Đồng thời, tờ vé phải còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hay can thiệp và được mang đi lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo đúng quy định.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt trúng đủ 6 số với 1 giải duy nhất có giá trị lên đến 2 tỷ đồng

- Giải nhất trúng 5 số gồm 10 giải mỗi giải nhận 30 triệu đồng

- Giải nhì trúng 5 số gồm 10 giải mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba trúng 5 số gồm 20 giải mỗi giải được 10 triệu đồng

- Giải tư trúng 5 số gồm 70 giải mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm trúng 4 số gồm 100 giải mỗi giải nhận 1 triệu đồng

- Giải sáu trúng 4 số gồm 300 giải mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy trúng 3 số gồm 1.000 giải mỗi giải nhận 200 nghìn đồng

- Giải tám trúng 2 số gồm 10.000 giải mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

- Giải phụ đặc biệt gồm 9 giải dành cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt mỗi giải nhận 50 triệu đồng

- Giải khuyến khích gồm 45 giải dành cho các vé sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt trừ chữ số đầu tiên mỗi giải trị giá 6 triệu đồng

