XSMN 19/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 19/9. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 19/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 19/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 19/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 17/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 17/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 17/9/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 17/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 17/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 16/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 16/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 16/9/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 16/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 16/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 15/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 15/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 15/9/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 15/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 15/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 14/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 14/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 14/9/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 14/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 14/9/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt quay số mở thưởng Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam có từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam gồm 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Quy định trả thưởng XSMN

- Công ty phát hành vé số có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ đã ban hành.

- Người chơi cần tiến hành nhận thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày có kết quả trúng thưởng.

- Giải thưởng sẽ được trao bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, tùy theo nhu cầu của người trúng.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam cho vé số mệnh giá 10.000 đồng được chia thành 18 lần quay với tổng cộng 9 hạng giải, trong đó nổi bật là giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác:

- 01 giải Đặc biệt (6 số) trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải Nhất (5 số) trị giá 30 triệu đồng/giải.

- 10 giải Nhì (5 số) trị giá 15 triệu đồng/giải.

- 20 giải Ba (5 số) trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 70 giải Tư (5 số) trị giá 3 triệu đồng/giải.

- 100 giải Năm (4 số) trị giá 1 triệu đồng/giải.

- 300 giải Sáu (4 số) trị giá 400.000 đồng/giải.

- 1.000 giải Bảy (3 số) trị giá 200.000 đồng/giải.

- 10.000 giải Tám (2 số) trị giá 100.000 đồng/giải.

- 09 giải Phụ Đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng/giải.

- 45 giải Khuyến khích dành cho vé sai 1 số ở bất kỳ vị trí nào (trừ hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng/giải.

