XSMN 15/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 15/9. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 15/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 15/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 15/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay thưởng XSMN sẽ được mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Người chơi XSMN sẽ được theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiếp tục với lượt mở thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ được lần lượt quay số trong kỳ XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ do 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có đến 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: 1 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng cho vé trùng đủ 6 số.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng, dành cho vé trúng 5 số.

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng, cũng dành cho vé trúng 5 số.

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng, với điều kiện trúng 5 số.

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng, cho vé trúng 5 số.

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng, áp dụng cho vé trúng 4 số.

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng, cho vé trúng 4 số.

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng, dành cho vé trúng 3 số.

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng, cho vé trúng 2 số.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai duy nhất ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 số bất kỳ (ngoại trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết để nhận giải.

- Việc đổi thưởng tại đại lý thường nhanh gọn và thuận tiện, nhưng người trúng sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng (từ 0,5% – 1% tùy từng nơi) như một loại phí dịch vụ.

- Trong khi đó, nếu đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, người trúng sẽ nhận đủ số tiền thưởng sau khi trừ thuế (nếu có), và không mất thêm phí giao dịch nào khác.

