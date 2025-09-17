XSMN 17/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 17/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 17/9. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 17/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 17/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 17/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam sẽ được theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ được lần lượt quay số mở thưởng Xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Kết quả xổ số miền Nam sẽ đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ có 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm thanh toán tiền thưởng cho người trúng trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu xuất hiện tranh chấp hoặc khiếu nại, quá trình chi trả sẽ tạm dừng và chỉ được thực hiện sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

- Vé số hợp lệ để lĩnh thưởng phải giữ nguyên vẹn hình dạng, kích thước và dãy số, không bị rách nát, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời vẫn còn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng.

- Trong trường hợp vé bị rách do yếu tố khách quan nhưng phần rách không làm ảnh hưởng đến thông tin xác định trúng thưởng, Công ty Xổ số Kiến thiết sẽ tiến hành - kiểm tra, thẩm định trước khi đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối chi trả cho người sở hữu vé.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.