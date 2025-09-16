XSMN 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 16/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 16/9. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 16/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 16/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 16/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: XSMN sẽ được theo dõi kết quả do 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiếp tục với lượt quay thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ được lần lượt quay số mở thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ có 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng cho khách hàng trúng số trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp có phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc trả thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại các đại lý vé số hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết nơi phát hành vé.

- Khi lĩnh thưởng qua đại lý, thủ tục thường nhanh chóng và dễ dàng, nhưng người trúng cần trả một khoản hoa hồng dịch vụ, dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng tùy từng khu vực.

- Ngược lại, nếu nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ được nhận toàn bộ số tiền sau khi khấu trừ thuế thu nhập (nếu có), mà không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

