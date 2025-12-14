XSMN 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 14/12. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 14/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 14/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 14/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 12/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 12/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 12/12/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 12/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 12/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 11/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 11/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 11/12/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 11/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 11/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 10/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 10/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 10/12/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 10/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 10/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 9/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 9/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 9/12/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 9/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 9/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ mở thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ được quay số xổ số miền Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ quay do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ được quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ quay thưởng do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ được quay số xổ số miền Nam.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ quay số do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): có 1 giải duy nhất với giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, giá trị 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): có 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Bên cạnh đó còn có các giải phụ:

- 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai duy nhất 1 số so với giải đặc biệt (không tính sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng giải cần chủ động làm thủ tục nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả, tại công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền gần nhất.

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ bảo mật thông tin cá nhân của người trúng thưởng và thực hiện thanh toán đầy đủ tiền thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.