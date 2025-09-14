XSMN 14/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 14/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay Chủ nhật ngày 14/9. Tường thuật xổ số Chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 14/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay Chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN Chủ nhật ngày 14/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác Chủ nhật ngày 14/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay Chủ nhật

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 12/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 12/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 12/9/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 12/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 12/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 11/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 11/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 11/9/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 11/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 11/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 10/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 10/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 10/9/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 10/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 10/9/2025.

- Dò số miền Nam ngày 9/9/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 9/9/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 9/9/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 9/9, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 9/9/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Lịch quay thưởng XSMN sẽ mở đầu tuần với 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Người chơi XSMN sẽ được theo dõi kết quả từ 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN sẽ tiếp tục với lượt mở thưởng của Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ được lần lượt quay số trong kỳ XSMN.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN sẽ đến từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Không khí sôi động hơn khi XSMN sẽ có đến 4 đài cùng quay thưởng: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Tuần XSMN sẽ khép lại với kết quả đến từ Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: 1 giải trị giá 2 tỷ đồng cho vé trùng khớp 6 số.

- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng (trúng 5 số).

- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng (trúng 5 số).

- Giải ba: 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng (trúng 5 số).

- Giải tư: 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng (trúng 5 số).

- Giải năm: 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng (trúng 4 số).

- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng (trúng 4 số).

- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng (trúng 3 số).

- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng (trúng 2 số).

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé sai duy nhất số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải 6 triệu đồng, áp dụng cho vé sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ số ở hàng trăm nghìn).

Thời hạn trả thưởng XSMN nhanh chóng

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn cả về hình dạng lẫn dãy số, không được rách, tẩy xóa, chắp vá hay chỉnh sửa. Người chơi cần tiến hành đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

- Nếu vé bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn đủ thông tin quan trọng để xác định kết quả, công ty XSKT sẽ kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định có chi trả thưởng hay không.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.