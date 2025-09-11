XSMN 11/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 11/9. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 11/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 11/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 11/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tổ chức bởi Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Sẽ có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) có 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Quy định cần biết XSMN

- Vé số trúng thưởng cần được bảo quản nguyên vẹn cả về hình dạng, kích thước lẫn dãy số; tuyệt đối không được rách, chắp vá hay có dấu hiệu tẩy xóa.

- Thời hạn hợp lệ để lĩnh thưởng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không còn được chấp nhận.

- Người trúng có thể chọn nhận thưởng trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản, tùy theo hình thức thuận tiện.

- Trường hợp một tấm vé trúng nhiều hạng giải, chủ sở hữu sẽ được lĩnh đầy đủ toàn bộ giá trị các giải đó.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Khi may mắn trúng số, người chơi có thể đến Công ty Xổ số Kiến thiết tại tỉnh/thành phố được in trên vé hoặc đến các đại lý vé số được ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng.

- Việc đổi thưởng tại các đại lý địa phương thường nhanh chóng và tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian đi lại. Tuy nhiên, người trúng cần lưu ý rằng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường nằm trong khoảng 0,5% – 1% tùy theo từng điểm đổi thưởng.

- Trong khi đó, nếu nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ được nhận trọn vẹn giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có), đồng thời không mất thêm khoản phí nào khác như khi đổi tại đại lý.

- Trong trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé bị rách rời nhưng vị trí rách không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng, công ty XSKT sẽ tiến hành xem xét thẩm tra xác minh để quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng cho người chơi.

