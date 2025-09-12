XSMN 12/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 12/9. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 12/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 12/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 12/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tiếp nối cùng đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tổ chức bởi Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Sẽ có 3 đài là An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ có 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải giữ nguyên vẹn về hình dạng, kích thước và dãy số, không được rách, chắp vá, chỉnh sửa hay tẩy xóa. Đồng thời, vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

- Nếu vé bị rách do yếu tố khách quan nhưng phần hư hỏng không ảnh hưởng đến thông tin xác định kết quả, công ty XSKT sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định trước khi đưa ra quyết định trả thưởng hoặc từ chối.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Khi trúng số, người chơi có thể mang vé đến Công ty Xổ số Kiến thiết tại địa phương ghi trên vé hoặc đến các đại lý được ủy quyền để tiến hành nhận thưởng.

- Đổi thưởng tại đại lý thường nhanh gọn, thuận tiện, giảm thời gian đi lại. Tuy nhiên, người trúng sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% – 1% tùy vào từng đại lý.

- Ngược lại, nếu đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết để nhận, người chơi sẽ được lĩnh đủ giá trị giải thưởng (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có) mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

- Riêng với giải thưởng có giá trị lớn, tốt nhất nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận. Cách này giúp bạn nhận đủ số tiền (sau khi trừ thuế nếu có), đồng thời không mất thêm chi phí dịch vụ như khi đổi tại đại lý.

