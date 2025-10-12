XSMN 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 12/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay chủ nhật ngày 12/10. Tường thuật xổ số chủ nhật. KQXS mới nhất hôm nay ngày 12/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN chủ nhật ngày 12/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác chủ nhật ngày 12/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay chủ nhật

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: XSMN sẽ mở thưởng từ 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tổ chức quay số bởi Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN sẽ tiến hành quay thưởng từ 3 đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN sẽ mở thưởng tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN sẽ được quay số bởi 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN sẽ khép lại tuần với kết quả đến từ 3 đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng đủ 6 số): Chỉ có 1 giải duy nhất, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): Có 10 giải, phần thưởng 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba (trúng 5 số): Tổng cộng 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): Bao gồm 70 giải, giá trị 3 triệu đồng/giải.

- Giải năm (trúng 4 số): Có 100 giải, phần thưởng 1 triệu đồng cho mỗi vé trúng.

- Giải sáu (trúng 4 số): Tổng 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi vé trúng thưởng 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): Có 10.000 giải, phần thưởng 100.000 đồng/giải.

Ngoài ra:

- Có 09 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối của giải đặc biệt, trị giá 50 triệu đồng mỗi giải.

- Và 45 giải khuyến khích cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, phần thưởng 6 triệu đồng/giải.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả giải thưởng cho người trúng chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Trường hợp có khiếu nại hoặc tranh chấp, việc trao thưởng sẽ được tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

