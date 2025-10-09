XSMN 10/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/10/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 10/10. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 10/10/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 10/10 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 10/10/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam được 3 đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau tiến hành quay số.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam mở thưởng bởi 3 đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam mở thưởng từ các đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam mở thưởng tại 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ tiến hành quay số từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có 4 đài qua số là TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được khép lại với kết quả bởi 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Ngay sau khi có kết quả quay số, người trúng thưởng có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nơi cư trú để làm thủ tục nhận giải.

- Khi đi lĩnh thưởng, người chơi cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, CMND hoặc Hộ chiếu để công ty XSKT xác minh thông tin.

- Lưu ý, thời hạn nhận thưởng chỉ kéo dài trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị và không được giải quyết.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, bạn có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận giải sau:

- Đổi thưởng tại đại lý vé số địa phương: Đây là cách phổ biến nhờ sự nhanh gọn và tiện lợi, giúp bạn không phải di chuyển xa. Tuy nhiên, khi đổi thưởng tại đây, bạn sẽ cần trả một khoản phí nhỏ cho dịch vụ đổi vé trúng.

- Nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT ghi trên tờ vé số: Cách này đặc biệt phù hợp với những giải thưởng có giá trị cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối và bạn sẽ không phải mất thêm bất kỳ khoản phí nào khi nhận giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.