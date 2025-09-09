XSMN 10/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/9/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 10/9. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 10/9/2025 được quay vào lúc 18h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 10/9 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 10/9/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) bắt đầu tuần với 3 đài gồm Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tiếp nối cùng các đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức bởi Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: Có 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận lần lượt mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay từ các đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ có 4 đài cùng tham gia: TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Quy định cần biết XSMN

- Vé số trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn về hình dạng, kích thước và dãy số dự thưởng; không được rách, chắp vá hay tẩy xóa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ mất hiệu lực và không còn giá trị nhận thưởng.

- Người trúng có thể lựa chọn nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc qua hình thức chuyển khoản tùy theo nhu cầu.

- Nếu một vé trúng nhiều hạng giải, người sở hữu vé sẽ được nhận toàn bộ các giải thưởng đó.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng thưởng có thể đến trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý được ủy quyền để lĩnh thưởng. Đây đều là địa điểm hợp pháp, tạo sự an toàn và thuận tiện cho người chơi.

- Với các giải thưởng nhỏ, đổi vé tại đại lý sẽ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý sẽ phải trả khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng đại lý.

- Riêng với giải thưởng có giá trị lớn, tốt nhất nên đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết để nhận. Cách này giúp bạn nhận đủ số tiền (sau khi trừ thuế nếu có), đồng thời không mất thêm chi phí dịch vụ như khi đổi tại đại lý.

