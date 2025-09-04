XSMB 5/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 5/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 6 hàng tuần. KQXS MB thứ 6 ngày 5/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 5/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 5/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 3/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 3/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 2/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 2/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 1/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 1/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/8/2025. Xem lại KQXSMB ngày 31/8/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/8/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 31/8, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/8/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ khởi động tuần với kỳ quay của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ tiếp nối với lượt quay số trúng thưởng từ đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, XSMB sẽ được thực hiện bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ trở lại với kỳ quay do đài Hà Nội (XSHN) phụ trách.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMB sẽ được mở thưởng bởi đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ sôi động với kỳ quay đến từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ khép lại tuần bằng lượt quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết hoặc lựa chọn đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống. Nhiều người ưu tiên cách đổi tại đại lý bởi sự nhanh chóng và tiện lợi.

- Tuy vậy, khi nhận thưởng qua đại lý XSMB, người chơi cần lưu ý sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng, thường rơi vào khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng. Mức phí này có thể khác nhau tùy theo từng đại lý.

- Ngược lại, nếu đến công ty xổ số miền Bắc (XSMB) để làm thủ tục lĩnh giải, người trúng sẽ nhận toàn bộ số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Cách này giúp người chơi không mất thêm chi phí ngoài, đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng của mình.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo vé trúng thưởng đáp ứng các điều kiện sau:

- Phát hành hợp lệ: Vé phải do Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, với thông tin rõ ràng, đầy đủ và chính xác.

- Kết quả trùng khớp: Các con số trên vé phải trùng với kết quả quay số trúng thưởng XSMB đã công bố.

- Tình trạng nguyên vẹn: Vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách nát, không tẩy xóa, không bị sửa chữa hay biến dạng.

- Thời hạn nhận thưởng: Vé cần được mang đi lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị.

- Không có tranh chấp: Vé không nằm trong trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại. Mọi vấn đề pháp lý liên quan (nếu có) phải được giải quyết xong trước khi tiến hành chi trả.

