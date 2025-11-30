XSMB 30/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 30/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 30/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 30/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được đài Hà Nội (XSHN) tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được tiến hành tổ chức quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được đài Nam Định (XSNĐ) sẽ tiến hành thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số mở thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để người chơi tiện theo dõi kết quả xổ số ba miền mà không bị gián đoạn, Nhà nước đã quy định cụ thể thời gian quay thưởng của từng miền như sau:

- Xổ số miền Nam sẽ quay sớm nhất từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày. Sau khi quay xong, kết quả từng giải sẽ được công bố ngay, giúp người chơi không phải chờ lâu.

- Tiếp theo, xổ số miền Trung bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35, với kết quả từng giải cũng được công bố ngay sau khi quay.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, được quay từ 18h15 đến 18h35. Đây là đài quay số cuối cùng trong ngày, thu hút nhiều sự quan tâm vì người chơi hy vọng giành cơ hội trúng thưởng.

- Lưu ý rằng người chơi chỉ nên dò kết quả của đài mà mình mua vé. Ví dụ, vé miền Trung không được tra cứu kết quả tại bảng xổ số miền Bắc.

Tránh làm rách vé, nhòe mực tấm vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ vé số nguyên vẹn là điều cực kỳ quan trọng. Vé phải còn nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không nhòe mực và tuyệt đối không tẩy xóa.

- Nhiều người đã trúng thưởng nhưng không thể nhận giải chỉ vì vé bị hư hỏng. Chỉ cần một chi tiết nhỏ bị sai lệch cũng có thể làm mất hoàn toàn giá trị tấm vé.

- Do đó, sau khi mua vé, bạn nên bảo quản ở nơi khô ráo, an toàn và hạn chế cầm nắm nhiều. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để đảm bảo quyền lợi và không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng.

