XSMB 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 28/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 28/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 28/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 26/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 26/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 25/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 25/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 24/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/11/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 23/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) bởi đài Hà Nội (XSHN) tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) tiến hành tổ chức quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) đài Nam Định (XSNĐ) tiến hành thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số mở thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị:

- Vé số còn nguyên vẹn và hợp lệ

- Giấy tờ tùy thân hợp pháp như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc xuất trình đầy đủ giấy tờ giúp xác thực danh tính, chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và đảm bảo quá trình trao thưởng diễn ra minh bạch, tránh rủi ro gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có 30 ngày kể từ ngày quay số để nhận giải. Sau thời gian này, vé sẽ mất giá trị và không còn khả năng lĩnh thưởng. Hãy theo dõi thời hạn và nhận giải kịp thời để đảm bảo quyền lợi.

