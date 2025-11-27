XSMB 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 27/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 27/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 27/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc bởi đài Hà Nội (XSHN) tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc tiến hành thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc mở thưởng dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) tiến hành tổ chức quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc đài Nam Định (XSNĐ) tiến hành thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc quay số mở thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng, vé số miền Bắc nên được giữ gìn cẩn thận, tránh nhòe mực, rách hay tẩy xóa bất kỳ con số nào. Vé còn nguyên sẽ giúp quá trình xác nhận giải diễn ra thuận lợi. Nếu vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức, khả năng được công nhận trúng thưởng có thể bị ảnh hưởng, thậm chí mất quyền nhận giải.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để nhận giải. Quá thời gian này, vé sẽ hết giá trị và không thể lĩnh thưởng. Hãy chú ý kiểm tra thời hạn và nhận giải đúng thời điểm để bảo đảm quyền lợi của mình.

