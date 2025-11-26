XSMB 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 26/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 26/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 26/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 24/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 23/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/11/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 23/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 22/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 22/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 22/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 22/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 22/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 21/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 21/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc bởi đài Hà Nội (XSHN) được tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Quảng Ninh (XSQN) được phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được tiến hành thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc được mở thưởng dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) được tiến hành tổ chức quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được đài Nam Định (XSNĐ) tiến hành thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc được quay số mở thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để bảo đảm quyền lợi khi trúng thưởng, vé số miền Bắc cần được bảo quản kỹ lưỡng, tránh bị nhòe mực, rách hoặc tẩy xóa bất kỳ con số nào. Một tấm vé còn nguyên vẹn sẽ giúp việc xác nhận giải diễn ra suôn sẻ. Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức, khả năng được công nhận trúng thưởng có thể giảm, thậm chí dẫn đến mất quyền nhận giải.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết thực hiện quay và truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương vào lúc 18h15 hàng ngày, giúp người chơi dễ dàng nắm bắt kết quả ngay khi mở thưởng.

- Bên cạnh việc xem trực tiếp, bạn cũng có thể nhận kết quả qua tin nhắn từ tổng đài, nhưng dịch vụ này sẽ áp dụng phí theo quy định.

- Để cập nhật nhanh chóng, chính xác và miễn phí, bạn có thể theo dõi kết quả trên trang vtcnews.vn — nơi cung cấp thông tin xổ số hàng ngày một cách uy tín và tiện lợi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.