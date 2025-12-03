XSMB 3/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 3/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 3/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 3/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 3/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 3/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được phụ trách kỳ quay XSMB.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được thực hiện bởi sự điều hành của đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay thưởng XSMB như thường lệ.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ diễn ra do được đài Hải Phòng (XSHP) đảm nhiệm.

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được phụ trách quay XSMB.

Chủ Nhật: XSMB sẽ được đài Thái Bình (XSTB) tiến hành tổ chức mở thưởng.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- XSMB gồm 6 đài quay số, mỗi ngày chỉ mở thưởng một đài cụ thể: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày quay thưởng, mỗi đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn miền Bắc, chỉ được bán trong đúng ngày của đài đó, không kéo sang ngày khác.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể nhận giải tại các đại lý vé số gần nhất hoặc trực tiếp tại công ty phát hành vé. Nhiều người thường chọn đại lý vì tiện lợi và nhanh chóng.

- Khi nhận giải tại đại lý, người chơi sẽ phải trả phí hoa hồng, dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải, tùy chính sách của từng đại lý và khu vực.

- Nếu nhận giải trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ nhận toàn bộ tiền thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) mà không phát sinh bất kỳ khoản phí nào, bảo đảm quyền lợi tối đa.

