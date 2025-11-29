XSMB 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 29/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 29/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 29/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 27/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 26/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 25/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 24/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ do đài Hà Nội (XSHN) tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ phụ trách kỳ quay xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiến hành thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ tiến hành tổ chức quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) đài Nam Định (XSNĐ) sẽ tiến hành thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay số mở thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi làm thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát, tẩy xóa và đáp ứng đầy đủ điều kiện hợp lệ.

- Giấy tờ nhận dạng hợp pháp như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

Việc cung cấp đủ hồ sơ giúp xác minh danh tính người trúng, chứng minh quyền sở hữu tấm vé và đảm bảo quá trình chi trả diễn ra minh bạch, hạn chế tối đa các rủi ro gian lận.

Tránh làm rách vé, nhòe mực tấm vé XSMB

- Giữ vé số nguyên vẹn là yêu cầu quan trọng khi tham gia xổ số miền Bắc. Vé phải còn đúng hình dạng ban đầu, không rách, không nhòe và không bị tẩy xóa.

- Nhiều người dù trúng thưởng nhưng không được nhận giải chỉ vì vé bị hư hỏng. Chỉ một chi tiết sai lệch nhỏ cũng có thể khiến tấm vé mất giá trị hoàn toàn.

- Vì thế, sau khi mua vé, hãy cất giữ ở nơi an toàn, khô ráo và hạn chế cầm nắm nhiều. Đây là cách đơn giản để bảo vệ quyền lợi và tránh mất cơ hội nhận thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.