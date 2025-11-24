XSMB 24/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 24/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 24/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 24/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB bởi đài Hà Nội (XSHN) sẽ được tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được phụ trách kỳ quay XSMB.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được tiến hành thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được mở thưởng dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được tiến hành tổ chức quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) tiến hành thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay số mở thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số miền Bắc (XSMB) trúng thưởng chỉ được nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời gian này, vé dù trúng giải cũng không còn giá trị thanh toán.

- Sau khi nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ, Công ty XSKT miền Bắc sẽ giải quyết và chi trả trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, thường hoàn tất sớm hơn để hỗ trợ người trúng thuận tiện nhất.

- Quy trình trả thưởng luôn được thực hiện minh bạch và chính xác, giúp người chơi dễ dàng nhận giải và đảm bảo quyền lợi được bảo toàn đầy đủ, không gặp trở ngại hay trì hoãn.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận giải từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ do Công ty XSKT phát hành: Tờ vé phải được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, có thông tin rõ ràng, đúng mẫu và không sai lệch so với quy định.

- Số dự thưởng trùng khớp kết quả quay: Dãy số trên vé phải khớp chính xác với một trong các giải đã được công bố trong kỳ mở thưởng tương ứng.

- Tình trạng vé còn nguyên vẹn: Vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không chắp vá, không bị tẩy xóa hay chỉnh sửa. Bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào cũng đều khiến vé mất giá trị nhận thưởng.

- Tuân thủ thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng phải đến nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Sau hạn mức này, vé sẽ tự động hết hiệu lực và không được giải quyết.

- Không vướng tranh chấp: Vé phải hoàn toàn hợp pháp, không nằm trong bất kỳ vụ việc tranh chấp, khiếu nại hay nghi ngờ gian lận. Chỉ khi mọi vấn đề pháp lý được xử lý xong, vé mới đủ điều kiện để trả thưởng.

