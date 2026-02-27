XSMB 27/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 27/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 27/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 27/2/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay số do Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được thực hiện do Đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) hiện có 6 đài quay số, mỗi ngày chỉ một đài được tổ chức mở thưởng theo lịch cố định: thứ Hai – Hà Nội, thứ Ba – Quảng Ninh, thứ Tư – Bắc Ninh, thứ Năm – Hà Nội, thứ Sáu – Hải Phòng, thứ Bảy – Nam Định và chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào đúng ngày được phân công quay thưởng, từng đài sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. lưu ý, mỗi đài chỉ phát hành vé trong ngày mở thưởng của mình, không được kéo dài sang ngày khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến Công ty xổ số phát hành vé để nhận thưởng. Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chắp vá và chỉ có giá trị trong 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không được chi trả.

- Với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng cần nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên giá trị tiền thưởng theo quy định hiện hành.

