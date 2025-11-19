XSMB 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 19/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 19/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 19/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB do đài Hà Nội (XSHN) sẽ đảm nhiệm quay thưởng.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ phụ trách kỳ quay XSMB.

- Thứ Tư: Lịch quay XSMB sẽ được thực hiện bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục quay số dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ tổ chức mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: Lượt quay XSMB sẽ do đài Nam Định (XSNĐ) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) hiện có 6 đài tham gia quay số, mỗi ngày chỉ mở thưởng duy nhất một đài theo lịch cố định. Cụ thể: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày được giao nhiệm vụ quay thưởng, đài tương ứng sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phép phát hành vé trong đúng ngày mở thưởng của mình, không được bán kéo dài sang ngày khác để đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ của hệ thống.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé đến đúng công ty xổ số đã phát hành để làm thủ tục nhận giải. Vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, mờ số, tẩy xóa và phải nằm trong hạn 30 ngày từ thời điểm quay thưởng; quá thời gian này vé sẽ mất giá trị.

- Với các giải từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định, mức thu là 10% trên tổng giá trị giải thưởng.

