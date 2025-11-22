XSMB 22/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/11/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 22/11. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/11/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 22/11 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 22/11/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 21/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 21/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 20/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 19/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 19/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/11/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/11/2025. Xem lại KQXSMB ngày 18/11/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/11/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 18/11, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/11/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB do đài Hà Nội (XSHN) sẽ được đảm nhiệm quay thưởng.

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được phụ trách kỳ quay XSMB.

- Thứ Tư: Lịch quay XSMB sẽ được thực hiện do đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được tiếp tục quay số dưới sự điều hành của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được tổ chức mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: Lượt quay XSMB sẽ được đài Nam Định (XSNĐ) thực hiện.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng do đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài luân phiên quay số hằng ngày theo lịch cố định: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình. Mỗi ngày chỉ có một đài duy nhất mở thưởng.

- Đài nào phụ trách quay số trong ngày thì sẽ phát hành vé tương ứng trong đúng 24 giờ đó. Việc phát hành – quay thưởng theo từng ngày riêng biệt giúp hệ thống xổ số miền Bắc đảm bảo tính công khai, minh bạch và tránh trùng lặp giữa các đài.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng XSMB có thể đến đại lý vé số hoặc đến thẳng công ty xổ số kiến thiết để làm thủ tục nhận giải. Đa số người chơi ưu tiên đổi thưởng tại đại lý vì gần nhà và tiết kiệm thời gian đi lại.

- Khi lĩnh thưởng qua đại lý, người trúng sẽ phải trả một khoản phí đổi thưởng nhỏ. Mức phí này thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải, tùy theo từng đại lý và khu vực áp dụng.

- Nếu người chơi đến công ty xổ số miền Bắc nhận trực tiếp, họ sẽ được chi trả đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu thuộc diện chịu thuế). Cách này không mất thêm bất kỳ chi phí nào, đảm bảo quyền lợi của người trúng thưởng tối đa.

