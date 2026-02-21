XSMB 21/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 21/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 21/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 21/2/2026

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 15/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 14/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 13/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 12/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được tổ chức quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB do Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMB được quay số tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB tiếp tục do Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMB được mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB do Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: XSMB được thực hiện bởi Đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng XSMB, người chơi nên bảo quản vé số miền Bắc cẩn thận, tránh làm nhòe mực, rách nát hoặc tẩy xóa bất kỳ chi tiết nào trên vé. Vé còn nguyên trạng sẽ giúp việc xác minh và chi trả giải thưởng diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

- Ngược lại, nếu vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức, khả năng được công nhận trúng thưởng sẽ giảm đi, thậm chí không đủ điều kiện nhận giải.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết thực hiện quay thưởng và truyền hình trực tiếp trên các kênh địa phương vào lúc 18h15 hằng ngày. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả một cách nhanh chóng, chính xác.

- Ngoài hình thức xem trực tiếp, người chơi còn có thể tra cứu XSMB qua tin nhắn gửi đến tổng đài, tuy nhiên phương thức này sẽ phát sinh chi phí dịch vụ.

Để theo dõi kết quả miễn phí mà vẫn đảm bảo thông tin đầy đủ và kịp thời, bạn có thể truy cập các trang tin uy tín, cập nhật kết quả xổ số mỗi ngày.

Các trang tin cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác cao, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng.