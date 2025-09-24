XSMB 24/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 24/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 24/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 24/9/2025

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực tấm vé XSMB

- Khi chơi xổ số miền Bắc, bạn cần giữ vé số trong tình trạng nguyên vẹn, không rách, không nhòe mực hay chỉnh sửa.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đúng quy cách, dù trúng thưởng bạn cũng có thể không được nhận giải, gây ra nhiều tiếc nuối.

- Do đó, ngay sau khi mua vé, hãy bảo quản thật kỹ cho đến khi có kết quả để đảm bảo an toàn và giữ trọn quyền lợi của mình.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Thời gian quay số của XSMN, XSMT, XSMB đã được quy định cụ thể nhằm giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả mà không bị gián đoạn:

- Xổ số miền Nam: quay thưởng sớm nhất, từ 16h15 đến 16h35 hàng ngày.

- Xổ số miền Trung: tiếp nối vào khung 17h15 - 17h35, công bố ngay từng giải sau khi quay xong.

- Xổ số miền Bắc: diễn ra muộn nhất, từ 18h15 - 18h35, cũng là kỳ quay số được nhiều người chờ đợi nhất.

Lưu ý: Người chơi cần dò kết quả đúng theo nhà đài ghi trên vé, không thể dùng số của miền này để so với kết quả của miền khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.