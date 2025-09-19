XSMB 19/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến thứ 6 hàng tuần. KQXS MB thứ 6 ngày 19/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 19/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 19/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ mở thưởng từ đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Bắc (XSMB)

- Giải Đặc biệt: 1 giải, gồm 6 chữ số, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất: 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì: 10 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 15 triệu đồng.

- Giải Ba: 20 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 10 triệu đồng.

- Giải Tư: 70 giải, mỗi giải 5 chữ số, trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm: 100 giải, mỗi giải 4 chữ số, trị giá 1 triệu đồng.

- Giải Sáu: 300 giải, mỗi giải 4 chữ số, trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy: 1.000 giải, mỗi giải 3 chữ số, trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải Tám: 10.000 giải, mỗi giải 2 chữ số, trị giá 100 nghìn đồng.

- Giải Khuyến khích: 45 giải, trị giá 6 triệu đồng/giải (áp dụng cho vé chỉ sai 1 số so với giải Đặc biệt).

- Giải phụ Đặc biệt: 9 giải, trị giá 50 triệu đồng/giải (dành cho vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt).

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- KQXSMB được quay số mở thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, bắt đầu từ 18h15 hằng ngày – khung giờ quen thuộc giúp người chơi tiện theo dõi.

- Ngoài việc nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài (có tính phí), bạn có thể cập nhật nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang web vtcnews.vn, kênh chính thống và uy tín để xem kết quả xổ số mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.