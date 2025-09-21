XSMB 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến chủ nhật hàng tuần. KQXS MB chủ nhật ngày 21/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 21/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 21/9/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ mang đến kết quả chính xác từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ được quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thời hạn 30 ngày tính từ ngày phát hành vé để đến nhận giải. Nếu quá thời gian này, tấm vé sẽ mất hiệu lực và không còn được chấp nhận đổi thưởng. Do đó, người chơi nên chú ý kiểm tra kỹ ngày phát hành và tiến hành lĩnh thưởng đúng hạn để bảo đảm quyền lợi của mình.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo vé trúng thưởng được chấp nhận, vé số miền Bắc phải giữ nguyên trạng, không bị rách, nhòe mực hay có dấu hiệu sửa chữa. Vé còn nguyên vẹn sẽ giúp quá trình kiểm tra và chi trả giải thưởng diễn ra nhanh gọn, chính xác. Trái lại, nếu vé bị hư hại hoặc tẩy xóa, người chơi có nguy cơ bị từ chối đổi thưởng và mất quyền nhận giải.

