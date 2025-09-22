XSMB 22/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 22/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 22/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 22/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 20/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 19/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 19/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 18/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 18/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 17/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 17/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 17/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 17/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng từ đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tổ chức do kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mang đến kết quả chính xác từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng trở lại với đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người may mắn trúng XSMB có 30 ngày kể từ ngày phát hành vé để làm thủ tục nhận thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không được chấp nhận. Vì vậy, hãy kiểm tra kỹ ngày phát hành và đến nhận giải đúng hạn để tránh mất quyền lợi.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng XSMB

Khi lĩnh thưởng XSMB, người trúng cần chuẩn bị:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như CCCD, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp xác minh danh tính, chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và đảm bảo quá trình trao thưởng minh bạch, an toàn.

