XSMB 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 22/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ mở thưởng ở tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) phụ trách.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ thực hiện quay số XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ quay số mở thưởng XSMB.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ do Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện quay thưởng.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi thực hiện thủ tục lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bao gồm vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách, nhàu nát hay có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa.

Bên cạnh đó, người nhận thưởng phải mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn sử dụng. Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sẽ giúp quá trình đối chiếu, xác minh thông tin diễn ra nhanh gọn, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người trúng giải và sự minh bạch trong công tác chi trả.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

Khi chơi xổ số miền Bắc, việc giữ gìn vé số cẩn thận là yếu tố vô cùng quan trọng. Vé trúng thưởng cần đảm bảo còn nguyên trạng, không rách nát, không lem mực hay có dấu hiệu chỉnh sửa thông tin.

Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng quy định, người trúng giải có thể không được công nhận kết quả và mất quyền lĩnh thưởng. Do đó, ngay sau khi mua vé, bạn nên bảo quản kỹ lưỡng và cất giữ an toàn cho đến khi có kết quả mở thưởng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

