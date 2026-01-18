XSMB 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 18/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 18/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 18/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 16/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 16/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 16/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 16/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 15/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 15/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 14/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 14/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 13/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 13/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được xác nhận trúng thưởng và tiến hành chi trả giải xổ số miền Bắc (XSMB), vé số cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ: Do Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin in trên vé rõ ràng, đầy đủ và còn trong thời hạn sử dụng.

- Số trúng khớp kết quả: Dãy số trên vé trùng với các giải đã được công bố trong kỳ quay thưởng XSMB.

- Vé còn nguyên trạng: Không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa so với hình dạng ban đầu.

- Nhận thưởng đúng hạn: Người trúng giải phải đến làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng, quá thời hạn vé sẽ mất giá trị.

Không có tranh chấp: Vé không nằm trong diện khiếu nại, tranh chấp hoặc vướng mắc pháp lý trước khi chi trả giải thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số mỗi ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 18h15, giúp người chơi dễ dàng theo dõi đúng khung giờ quen thuộc.

Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể đăng ký nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này có phát sinh chi phí. Để cập nhật kết quả nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn, một nguồn thông tin uy tín được nhiều người tin dùng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.