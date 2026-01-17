XSMB 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 17/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 17/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 17/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 17/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc trúng giải chỉ được phép làm thủ tục nhận thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số. Sau mốc thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn được chi trả.

- Sau khi người trúng thưởng nộp đầy đủ giấy tờ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ hoàn tất việc chi trả trong tối đa 5 ngày làm việc; thực tế nhiều trường hợp được giải quyết nhanh hơn.

- Toàn bộ quy trình lĩnh thưởng XSMB được triển khai minh bạch, chính xác và công khai, giúp người trúng giải nhận tiền thuận lợi, an tâm và rõ ràng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận và chi trả giải thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Nguồn gốc hợp lệ: Vé phải do Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin in trên vé rõ ràng, chính xác và còn hiệu lực.

- Kết quả trùng khớp: Dãy số dự thưởng trên vé phải trùng với một trong các giải đã được công bố trong kỳ quay XSMB.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé còn nguyên khổ, không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa so với trạng thái ban đầu khi phát hành.

- Đúng thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng phải làm thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá hạn, vé sẽ không còn giá trị thanh toán.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé không thuộc diện khiếu nại, tranh chấp hoặc vướng mắc pháp lý; mọi vấn đề liên quan phải được giải quyết hợp pháp trước khi tiến hành chi trả.

