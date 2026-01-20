XSMB 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 20/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 20/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 20/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 20/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Lịch quay XSMB do Đài Bắc Ninh (XSBN) phụ trách.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) tiếp tục thực hiện quay số XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB được tổ chức quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) tiến hành quay số mở thưởng XSMB.

- Chủ Nhật: Kết quả XSMB do Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện quay thưởng.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi nên giữ vé số trong tình trạng nguyên vẹn, không rách nát, phai mực hay có dấu hiệu tẩy xóa. Vé hợp lệ sẽ giúp quá trình kiểm tra và chi trả giải thưởng diễn ra thuận lợi. Trường hợp vé bị hư hỏng hoặc thay đổi hình thức, khả năng được công nhận trúng thưởng có thể bị từ chối.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người may mắn trúng thưởng XSMB cần thực hiện thủ tục lĩnh giải trong vòng 30 ngày tính từ ngày vé được phát hành. Khi quá thời hạn quy định, tấm vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng. Do đó, người chơi nên chú ý kiểm tra hạn lĩnh thưởng để đảm bảo quyền lợi của mình.

