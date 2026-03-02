XSMB 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 2/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 2/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 2/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 2/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 2/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 28/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 28/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 27/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 27/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 26/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 26/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 25/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 25/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tại Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay số tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ tại Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ thực hiện tại Đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé số trúng thưởng xổ số miền Bắc chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau mốc thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn đủ điều kiện nhận thưởng.

- Đơn vị phát hành xổ số kiến thiết miền Bắc có trách nhiệm thanh toán giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Thực tế, việc chi trả thường được thực hiện sớm hơn để đảm bảo quyền lợi cho người trúng.

- Toàn bộ quy trình trao thưởng của XSMB được thực hiện công khai, đúng quy định và đảm bảo tính chính xác. Người trúng có thể an tâm nhận thưởng nhanh chóng, hạn chế tối đa thủ tục phức tạp hay chậm trễ.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Do đơn vị hợp pháp phát hành: Vé phải do Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin in trên vé rõ ràng, đầy đủ và chính xác.

- Số dự thưởng khớp kết quả: Dãy số trên vé phải trùng với một trong các giải đã công bố trong kỳ quay thưởng.

- Vé còn nguyên vẹn: Tờ vé phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào.

- Còn trong thời hạn nhận giải: Vé phải được xuất trình để lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé không thuộc diện khiếu nại hoặc tranh chấp. Mọi vấn đề pháp lý liên quan (nếu có) cần được xử lý xong trước khi tiến hành chi trả tiền thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.