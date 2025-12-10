XSMB 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 10/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 10/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 10/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được quay thưởng dưới sự phụ trách của đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Kỳ quay XSMB sẽ do đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện.

- Thứ Tư: XSMB hôm nay được tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) tiếp tục đảm nhận quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB được tiến hành với sự điều hành của đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) phụ trách kỳ quay XSMB trong ngày.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được mở thưởng do đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc giữ gìn tấm vé số là vô cùng quan trọng. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, mực in không nhòe và không bị tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng quy định về hình thức, bạn có thể mất quyền nhận giải dù đã may mắn trúng thưởng. Vì vậy, việc bảo quản vé đúng cách là yếu tố quyết định để đảm bảo quyền lợi.

- Sau khi mua vé, hãy cất giữ cẩn thận và giữ vé ở nơi an toàn trong suốt thời gian chờ kết quả. Việc này sẽ giúp bạn hoàn toàn yên tâm khi tham gia dự thưởng mà không lo mất cơ hội nhận giải.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

- Khi đi nhận thưởng xổ số miền Bắc, người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Trước hết, vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn và không bị hư hỏng.

- Bên cạnh đó, người nhận cũng cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ, chẳng hạn như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

- Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ không chỉ giúp xác nhận danh tính và quyền sở hữu hợp pháp mà còn đảm bảo quá trình trao giải diễn ra minh bạch, tránh những rủi ro gian lận.

