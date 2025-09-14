XSMB 14/9 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/9/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến Chủ nhật hàng tuần. KQXS MB Chủ nhật ngày 14/9. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/9/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 14/9 - KQXS miền Bắc trực tuyến Chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB Chủ nhật ngày 14/9/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 12/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 12/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 11/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 11/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 10/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 10/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/9/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/9/2025. Xem lại KQXSMB ngày 9/9/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/9/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 9/9, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/9/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Mở màn tuần mới, XSMB sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN) đảm nhận.

- Thứ Ba: Tiếp nối, XSMB sẽ được tổ chức với kỳ quay của đài Quảng Ninh.

- Thứ Tư: Giữa tuần, XSMB sẽ mang đến kết quả từ đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ quay thưởng trở lại cùng đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Người chơi sẽ theo dõi XSMB với kỳ mở thưởng của đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Cuối tuần thêm phần sôi động khi XSMB sẽ được quay từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Tuần lễ XSMB sẽ khép lại bằng kỳ quay thưởng của đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) hiện có 6 đài tham gia quay số, mỗi ngày chỉ duy nhất một đài chịu trách nhiệm mở thưởng. Lịch cụ thể như sau: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày quay thưởng, đài được phân công sẽ phát hành và phân phối vé số trên toàn miền Bắc. Lưu ý, vé số của mỗi đài chỉ có hiệu lực trong ngày mở thưởng, không được phát hành sang ngày khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng thưởng XSMB, người chơi cần mang vé số đến đúng Công ty xổ số phát hành để làm thủ tục nhận giải. Vé số phải còn nguyên vẹn, không rách nát, tẩy xóa hay chắp nối và còn trong hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, quá hạn sẽ không được chấp nhận.

- Với các giải trị giá từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng giá trị giải theo quy định.

