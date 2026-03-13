XSMB 13/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 13/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 13/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 13/3/2026

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 11/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 11/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 10/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 10/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 10/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 10/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 10/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 9/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 9/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 8/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/3/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 8/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/3/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMB do Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Kết quả XSMB được thực hiện quay thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Đài Bắc Ninh (XSBN) phụ trách quay số mở thưởng của XSMB trong ngày này.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) tiếp tục tổ chức kỳ quay thưởng của XSMB.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMB được quay số tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) là đơn vị thực hiện quay số mở thưởng XSMB.

- Chủ Nhật: Kỳ quay XSMB diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được nhận tiền thưởng từ Xổ số miền Bắc (XSMB), tờ vé trúng thưởng cần đáp ứng một số điều kiện sau:

- Vé do công ty xổ số kiến thiết phát hành: Tờ vé trúng phải được phát hành hợp lệ bởi công ty xổ số kiến thiết thuộc hệ thống XSMB, với đầy đủ thông tin rõ ràng và chính xác.

- Số dự thưởng trùng với kết quả quay số: Dãy số in trên vé phải khớp với một trong các giải thưởng đã được công bố trong kết quả quay thưởng XSMB.

- Vé còn nguyên vẹn: Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Tờ vé cần đảm bảo còn nguyên khổ và không bị hư hỏng.

- Thời hạn nhận thưởng: Người trúng giải phải làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé trúng thưởng không được nằm trong trường hợp tranh chấp hoặc khiếu nại. Nếu có vấn đề pháp lý phát sinh, việc chi trả chỉ được thực hiện sau khi mọi tranh chấp đã được giải quyết theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng của XSMB chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay thưởng. Nếu quá thời hạn này mà người trúng chưa làm thủ tục nhận thưởng, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không được giải quyết.

- Công ty xổ số kiến thiết thuộc hệ thống XSMB sẽ thực hiện chi trả tiền thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, các thủ tục thường được xử lý nhanh để người trúng giải sớm nhận được tiền thưởng.

- Quá trình trả thưởng của Xổ số miền Bắc luôn được thực hiện minh bạch và đúng quy định. Nhờ vậy, người chơi có thể yên tâm khi nhận thưởng, đảm bảo tính chính xác và hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh.

