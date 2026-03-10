XSMB 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 10/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 10/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 10/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 10/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 8/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/3/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 8/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/3/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) tổ chức ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Các đài Bắc Ninh (XSBN) quay số mở thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Các đài Nam Định (XSNĐ) quay số Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi có thể mang vé đến công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé để thực hiện thủ tục nhận thưởng. Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa và phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% theo quy định hiện hành.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) hiện có 6 công ty xổ số tham gia quay thưởng, nhưng mỗi ngày chỉ có một đơn vị duy nhất thực hiện mở thưởng. Lịch quay được phân chia cố định trong tuần, gồm: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày được giao nhiệm vụ, công ty xổ số tương ứng sẽ phát hành và phân phối vé trên khắp khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, việc phát hành vé chỉ diễn ra trong đúng ngày quay thưởng đã được quy định, không được kéo dài hoặc áp dụng cho các ngày khác.

