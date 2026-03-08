XSMB 8/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 8/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 8/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 8/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 8/3/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tổ chức ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Các đài Bắc Ninh (XSBN) sẽ được quay số mở thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng ở tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Các đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được quay số Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được diễn ra tại Đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, người chơi cần bảo quản vé thật cẩn thận. Tấm vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, nhòe số, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Nếu vé bị hư hỏng hoặc không đúng quy định, dù kết quả trùng khớp bạn vẫn có thể không được công nhận trúng thưởng. Vì vậy, sau khi mua vé, hãy giữ gìn cẩn thận để đảm bảo quyền lợi khi đối chiếu kết quả.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi thuận tiện theo dõi kết quả, thời gian quay thưởng xổ số ba miền được quy định rõ ràng theo từng khung giờ trong ngày.

- Xổ số miền Nam: Bắt đầu quay thưởng từ 16h15 – 16h35 hằng ngày.

- Xổ số miền Trung: Tiếp tục quay vào khoảng 17h15 – 17h35, các giải sẽ được công bố ngay sau khi quay xong.

- Xổ số miền Bắc: Quay cuối cùng trong ngày, từ 18h15 – 18h35, thu hút sự quan tâm của nhiều người chơi.

Lưu ý: Khi dò kết quả, người chơi cần kiểm tra đúng đài phát hành vé. Vé số miền nào thì đối chiếu với bảng kết quả của miền đó để tránh nhầm lẫn.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.