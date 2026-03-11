XSMB 11/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/3/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 11/3. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/3/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 11/3 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 11/3/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 9/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 9/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 9/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 9/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 9/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 8/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 8/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 8/3/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 8/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 8/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 7/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 7/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/3/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/3/2026. Xem lại KQXSMB ngày 6/3/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/3/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 6/3, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/3/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) tổ chức tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN) phụ trách.

- Thứ Tư: Đác đài Bắc Ninh (XSBN) quay số mở thưởng Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Kết quả Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) quay số Xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) diễn ra ở Đài Thái Bình (XSTB).

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể đến các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp tới công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé trúng để nhận thưởng. Nhiều người thường chọn đổi tại đại lý vì nhanh chóng và thuận tiện hơn.

- Tuy vậy, khi lĩnh thưởng thông qua đại lý XSMB, người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ đổi vé. Mức phí này thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy theo quy định của từng đại lý và khu vực.

- Trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải sẽ nhận đủ số tiền sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Hình thức này không mất phí trung gian, giúp đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng thưởng.

Vé số miền Bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có tổng cộng 6 công ty xổ số tham gia tổ chức quay thưởng, nhưng mỗi ngày chỉ có một công ty đảm nhiệm việc mở thưởng. Lịch quay được sắp xếp cố định theo từng ngày trong tuần: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định và Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày được phân công, công ty xổ số phụ trách sẽ tiến hành phát hành và phân phối vé trên toàn khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, việc phát hành vé chỉ áp dụng cho đúng ngày mở thưởng theo lịch quy định, không được phát hành trước hoặc kéo dài sang các ngày khác.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.