XSMB 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 13/2/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 13/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 13/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 13/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được mở thưởng do Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được do Đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được quay số XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được mở thưởng do Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đến làm thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa hay chỉnh sửa.

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực.

Việc xuất trình đầy đủ giấy tờ giúp đơn vị chi trả dễ dàng xác minh danh tính và quyền sở hữu vé trúng thưởng, đồng thời bảo đảm quá trình trao giải diễn ra minh bạch, đúng quy định và hạn chế tối đa các trường hợp gian lận.

Tránh làm rách vé, nhòe mực tờ vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, người chơi cần đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn vé số. Vé trúng thưởng chỉ hợp lệ khi còn nguyên trạng, không rách nát, không lem mực hay bị tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng yêu cầu về hình thức, người trúng giải có thể không được chi trả thưởng dù kết quả trúng là chính xác. Vì vậy, ngay sau khi mua vé, hãy bảo quản cẩn thận và giữ gìn kỹ lưỡng cho đến khi có kết quả mở thưởng để bảo đảm đầy đủ quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.